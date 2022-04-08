Уральские предприниматели рассказали о проблемах на приеме омбудсмена и управления ФНС

7 апреля 2022 года четыре предпринимателя обратились на прием, который провели уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Артюх и заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Марина Рябова.
7 апреля 2022 года четыре предпринимателя обратились на прием, который провели уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Артюх и заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Марина Рябова.
Свежие комментарии