НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Брянска

1 подписчик

Минцифра предлагает избавить брянцев от бумажных счетов ЖКУ

Минцифра предлагает избавить брянцев от бумажных счетов ЖКУ

Возможный отказ от бумажных квитанций на оплату ЖКУ вновь обсуждается в российских властях. Комиссия Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» рекомендует Минцифре проработать этот вопрос с целью исключения рассылок бумажных документов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх