Минцифра предлагает избавить брянцев от бумажных счетов ЖКУ

Возможный отказ от бумажных квитанций на оплату ЖКУ вновь обсуждается в российских властях. Комиссия Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» рекомендует Минцифре проработать этот вопрос с целью исключения рассылок бумажных документов.