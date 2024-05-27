Минцифра предлагает избавить брянцев от бумажных счетов ЖКУ

Возможный отказ от бумажных квитанций на оплату ЖКУ вновь обсуждается в российских властях. Комиссия Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» рекомендует Минцифре проработать этот вопрос с целью исключения рассылок бумажных документов.
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