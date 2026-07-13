Европа выбрала твердотопливный перехватчик Hydis для борьбы с гиперзвуковыми ракетами

Европа определилась с ключевыми подрядчиками для создания перехватчика гиперзвуковых ракет Hydis. Как сообщает Defense News, головным разработчиком системы станет компания MBDA, а твердотопливный ракетный двигатель для перехватчика поручено разработать итальянской фирме Avio.
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