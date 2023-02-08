Мы стояли у истоков освобождения Африки от колониального ига, — Лавров

Россия видит негативную реакцию Запада на укрепление отношений России и Мали, Москве в вопросах сотрудничества с африканскими странами, в том числе с Мали, скрывать и стесняться нечего, заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.