Русская весна

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Мы стояли у истоков освобождения Африки от колониального ига, — Лавров

Мы стояли у истоков освобождения Африки от колониального ига, — Лавров

Россия видит негативную реакцию Запада на укрепление отношений России и Мали, Москве в вопросах сотрудничества с африканскими странами, в том числе с Мали, скрывать и стесняться нечего, заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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