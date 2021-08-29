Револьвер – идеальное оружие для легализации в России (опрос)

Несмотря на существующую тенденцию запрета всего и вся, ужесточению оружейного законодательства, сторонники расширения прав на владение оружием не должны ограничиваться попытками сохранить существующее положение вещей – войны обороной не выигрывают.
Несмотря на существующую тенденцию запрета всего и вся, ужесточению оружейного законодательства, сторонники расширения прав на владение оружием не должны ограничиваться попытками сохранить существующее положение вещей – войны обороной не выигрывают.
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