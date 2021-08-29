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Револьвер – идеальное оружие для легализации в России (опрос)

Револьвер – идеальное оружие для легализации в России (опрос)

 Несмотря на существующую тенденцию запрета всего и вся, ужесточению оружейного законодательства, сторонники расширения прав на владение оружием не должны ограничиваться попытками сохранить существующее положение вещей – войны обороной не выигрывают.

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Виталик
Если исходить из логики борцов против нарезного оружия, то надо категорически запретить продажу кухонных ножей. По данным МВД РФ, 99% бытовых убийств совершены при помощи кухонного ножа!
ольга решетникова
Не передергивайте. Даже если ножом совершают бытовые убийства, (сомневаюсь в приведенной Вами статистике, ну да ладно), но бОльшая часть населения все же используют нож по назначению. На кухне. А как иным способом, кроме стрельбы, можно использовать оружие? Орехи колоть? Груз на квашеную капусту?.......Кроме того, убить можно чем угодно, при желании. Табуреткой. Веревкой. Бутылкой. Сковородкой. Но , повторюсь, эти вещи используют в быту, и назначение у них - использование в быту. А вот у оружия назначение прямое - ранить или убить.
Гаражный кооператив ЛАДА
Основное назначение есть у каждой вещи, но человек потому и человек, что может применить вещь не по назначению. Сковородкой можно и орехи колоть и картоху жарить, а можно и мозги выбивать. Все кто против оружия орут, или за свою "воровскую" шкуру трясутся или на них ни кто не нападал.
aleks virt
Уважаемая ольга решетникова, Вы невольно сами подтверждаете позицию своего оппонента Виталик фразой " ... у оружия назначение прямое - ранить или убить ...". Под Ваше определение подпадают любые предметы, взятые человеком в руки с указанной Вами целью, вне зависимости их поражающей способности Вы знаете только об одной, мирной, стороне применения ножа. Нож является великолепным универсальным оружием на сверхкоротком расстоянии. Недостатком ножа является требование к хорошей физической подготовке владельца ножа, и то не всегда.
Виталик
А почему вы считаете что я имея нарезной ствол начну палить на лево и на право?! Когда меня с моей беременной женой остановили подонки и начали издеваться, то я очень пожалел что у меня не было оружия. А такие как вы человеколюбы только и делают что оправдывают всяких подонков- онижедети, они же не хотели....
aleks virt
Вы меня неправильно поняли, уважаемый Виталик. Я воевать не собираюсь, но удовольствием бы приобрел пятизарядный 9 мм револьвер "Таурус", дабы избежать досрочного выхода на пенсию по инвалидности. А что делать, если власти не заботятся о моей безопасности? Во-первых, я, принципиально, за владение гражданами короткоствольным огнестрелом. Во-вторых, я жестокую ответственность ПРИМЕНЕНИЯ огнестрела, НО для всех граждан. Особенно олигархов и прочих богатеев. Нет, я не против богатеев. Богатеи должны отвечать втройне ответственность, поскольку имеют в миллион раз больше средств защиты и получше, чем короткоствол с убойностью на 20 шагов. В-третьих, уверен, Вы примете правильное решение "лечь на нары или лечь в гроб" с холодным осознанием того, что по другому не получается и наиболее приемлемый вариант - забрать чужие жизни, сохраняя жизнь родным людям. Я за короткоствольный огнестрел
Mortus36
Оружием можно защищаться. А вот зачем нам балет и избирательное право у женщин не понятно. Пользы нет явно.
Grigoriy Fedchenko
На револьверах во многом выросла американская оружейная культура. Возможно, и нам следует пройти по этому пути в процессе формирования здорового гражданского общества? (с)
ольга решетникова
И чтобы кто угодно, под кайфом, или от огорченья, мог бы стрельнуть в Вас на поражение?
aleks virt
Что-то нет уверенности, что покушение под кайфом или от огорчения может совершить преступник и просто с лопатой или кирпичем в руке
Mortus36
Миллионы легальный ружей и карабинов не подходят, вот ждут огорченные под кайфом разрешения пистолетов... терпят...25 лет уже терпят...
Grigoriy Fedchenko
Вот небольшая статистика в "здоровом обществе"
Grigoriy Fedchenko
Накануне GVA опубликовал отчёт за период с 1 января по 1 июля текущего года. Если эта информация соответствует действительности, то она поражает количеством случаев применения огнестрельного оружия в Соединённых Штатах. Статистика выглядит следующим образом: Общее число инцидентов - 28 720 Убито - 7 161 Ранено - 13 581 Убито или ранено детей (0-11 лет) - 326 Убито или ранено подростков (12-17 лет) - 1 363 Массовых расстрелов (4+ убитыx и(или) paнeныx) - 155 Убито или ранено полицейских - 131 Убито или ранено полицейскими - 1 111 Инцидентов, связанных с вторжением в дома и квартиры - 1 019 Самооборона - 877 Непреднамеренных - 845
aleks virt
Боюсь, обсуждение проблем начали не с той темы, не с той "точки отправления". В конце концов, неважно (автомобилем ли, выстрелом из огнестрела), чем убит человек, ребенок, женщина, мужчина, Сколько стоит жизнь Вашей матери, отца, жены, доченьки, сына ... Вы, господа, готовы простить убийце смерти своих близких? В России законы в части убийства людей "гуманны", если не сказать "мягкотелы", и удивительно неоднозначны для представителей различных "классов"социума. Степень наказания за преступления с убийствами, тоже, как Вы понимаете, ну очень разная. Одним сходит с рук массовое убийство с отсидкой под домашним арестом, другого за ранение своего оппонента "закатывают" на очень долго. Мда .... По Ваша статистика по форме перечисления по, до изумления, похожа на сводку пострадавший в автоавариях на наших дорогах. Кто сказал, что все авариям виной 1Д-плохие дороги в России? Я не согласен. В России есть не менее большая причина 2Д - это дураки. Хотя ... нет. Есть третья, намного более веская, причина 3Д - это дураки на дорогах. Уважаемые господа, как Вы поняли из сути анекдота, оружие не убивает - убивают люди. Вопрос, по сути, состоит в другом, что делать, когда калечат и убивают ни в чем невиновных людей. Оружие ни в чем не виновато - оно лежит себе и лежит. Решения у меня нет ... Спросите почему? Я полагаю, фильм "Ворошиловский стрелок" будет для Вас поводом подумать. А что до владения и применения любого оружия и где оное находится, так я сам, с ума сойти, видел парней из ЧОП с автоматами АКМ 7,62 мм. Прежде всего следует в законодательном порядке определить ответственность без виляния хвостом. Закон и исполнение закона должны быть едины ДЛЯ ВСЕХ граждан Российской Федерации... Только, есть предположение, что тогда всю Чечню в полном составе потребуется отправлять на север Восточно-Сибирской низменности. Узбекистана теперь нет в составе РФ. Не знаю, как быть с горячим чеченцем и уравновешенным русским в части хранения и ношения огнестрела. У одного оное на стене висит с полным магазином, а у другого в разобранном состоянии в сейфе с тремя замками. ... Получается, с точки зрения власти, любой русский обыватель будет пострашнее любого чечена . Шучу. Я воевать не собираюсь, но удовольствием бы приобрел пятизарядный 9 мм револьвер "Таурус", дабы избежать досрочного выхода на пенсию по инвалидности. А что делать, если власти не заботятся о моей безопасности
Grigoriy Fedchenko
Это только за один 2018 г. С начала века в США от огнестрелов погибло более полу-миллиона людей...Больше чем во всех войнах.
ольга решетникова
Насчет "меньше чем во всех войнах" - это просто оттого, что амеры не воюют с равными. Предпочитают безопасно для себя бомбить слабых.
Mortus36
Интересно, а сколько же у нас в России убили, ведь количество убийств у нас всегда было выше чем в США...
Grigoriy Fedchenko
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8E_%D1%83%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2
Grigoriy Fedchenko
Оружие хорошо только на войне.
aleks virt
Не скажите, не скажите, уважаемый Grigoriy Fedchenk. Мне как-то пришлось обрезком старой водопроводной трубы отмахиваться от своры детишек малых. Вы не представляете, как было неудобно- весь в ржавчине перепачкался. Детишек не боялся, а жену забоялся тогда, думал точно прибьет. А из револьвера - не хотите убивать, стреляйте в ногу засранцам. Потом милиция им еще добавит за групповуху
Grigoriy Fedchenko
Уважаемый, мне приходилось применять оружие не в мирных целях, надеюсь догадываетесь зачем. Я четко знаю, ЧТО это такое...
Grigoriy Fedchenko
Чемпионы по практической стрельбе хороши в тире, а что делает адреналин с вооруженным человеком непредсказуемо. Пример - группа подготовленных бойцов(подчеркиваю, подготовленных) при боестолкновени(внезапно нарвались на такую же группу) высадили за секунды по магазину и не попали не в противников, ни противники в них...Адреналин, блин...ИИ потом, Вы можете быть уверены, что со своим Таурусом не встретите дебила с Наганом, ведь короткостволы, по Вашему должны быть в свободном доступе, в демократическом понятии, бл...А если на Ваш ствол выставят два ствола?А сколько граждан поляжет на тротуарах при разборке участников ДТП, размахивающих стволами...ие только Я твердо уверен - огнестрельное оружие должно быть только в руках профессионалов.
ольга решетникова
"К сожалению, травматическое оружие, (.....)формирования оружейного рынка и культуры в России. Проблема № 1 – это непонимание того, является ли травматика оружием или это просто игрушка?" (с)/////Если сам автор пишет сочетание "травматическое оружие" - значит, это не игрушка. Про пистолетик из "Детского мира" ведь не пишет "пластмассовое игрушечное оружие".
Mortus36
Про пневматику из детского мира пишут пневматическое оружие и что?
Andrew Kley
У американских копов есть неписанное правило: "Всегда стреляй первым. Из тюрьмы выберешься, из могилы - никогда"
Mortus36
"Первая из которых – применение легально приобретённого оружия для совершения массовых расстрелов. "
Mortus36
Первая из которых – применение легально приобретённого оружия для совершения массовых расстрелов. --- нет такой проблемы стрелки там предпочитают карабины (кстати легальные и у нас)...

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