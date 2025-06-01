16 звезд, которые были в шаге от культовых ролей, но что-то пошло не так

Мало кто знает, но на главную роль в фильме «Холоп» всерьез рассматривался Марк Богатырев. А поиски актера на роль Воланда были настолько непростыми, что режиссер даже пытался пригласить на кастинг Жана Рено, но переговоры с французской звездой, похоже, зашли в тупик.