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Адвокат рассказала о рисках при покупке земельного участка для строительства

Адвокат рассказала о рисках при покупке земельного участка для строительства

Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро Москвы «РИ-консалтинг», член МРО «Деловая Россия», член фонда «Женщины России» Елена Гладышева 12 марта рассказала «Известиям» о рисках при покупке земельного участка для строительства жилых и нежилых объектов.

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