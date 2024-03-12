Адвокат рассказала о рисках при покупке земельного участка для строительства

Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро Москвы «РИ-консалтинг», член МРО «Деловая Россия», член фонда «Женщины России» Елена Гладышева 12 марта рассказала «Известиям» о рисках при покупке земельного участка для строительства жилых и нежилых объектов.
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