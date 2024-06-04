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В Благовещенске и Свободном благоустроят еще по одной придомовой территории

В Благовещенске и Свободном благоустроят еще по одной придомовой территории

Власти Амурской области продолжают активную работу по улучшению качества жизни своих жителей. По программе "1000 дворов" планируется благоустроить еще две территории в Благовещенске и Свободном, добавив к этому списку девять объектов, которые планировались ранее.

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