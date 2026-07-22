Комиссар SEC Хестер Пирс заявила, что криптохранилища и ончейн-кредитование могут подпадать под действие законов о ценных бумагах

Комиссар SEC Хестер Пирс заявила, что криптохранилища и продукты ончейн-кредитования могут подпадать под действие законов США о ценных бумагах, и призвала разработчиков оценить, требуют ли активно управляющие активами пользователей продукты соблюдения нормативных требований.