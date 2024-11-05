Мария Захарова назвала главную боль нации США

По словам представителя МИД РФ, американцы будут вынуждены преодолеть внутренний раскол в обществе вне зависимости от итогов выборов Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что независимо от результатов президентских выборов в США, стране придется решать проблему внутреннего раскола в обществе.
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