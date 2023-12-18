В Астраханской картинной галерее 19 декабря откроется выставка палехского художника

19 декабря начинает работу выставка "Зима рассказывает сказки", где представлены иллюстрации к русским народным сказкам и "Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях" Александра Пушкина, выполненные известным советским художником Палеха Александром Куркиным.