"Он позвал меня замуж на третьем свидании..." — или почему абьюзер никогда не тянет кота за хвост.

А давайте поговорим о так называемых «серьезных намерениях», которые так часто выдают за любовь. Точнее — о мужчине, который после пары комплиментов и одного кофе с булочкой уже зовёт вас "в ЗАГС хоть завтра".
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