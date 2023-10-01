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Власти Никарагуа осудили биологический терроризм США против России

Власти Никарагуа осудили биологический терроризм США против России

Власти Никарагуа осуждают биологический терроризм США, направленный против России, заявил 1 октября председатель комиссии по вопросам мира, обороны, внутренней политики и правам человека Национальной ассамблеи Республики Никарагуа Филиберто Хасинто Родригес Лопес в рамках конференции «РФ — Латинская Америка».

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