В Анталье отменили привычные таблички туроператоров в зоне прилета

В аэропорту Антальи изменили порядок встречи организованных туристов. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), с 1 августа в зоне прилета перестанут использовать таблички с названиями туроператоров и принимающих компаний.
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