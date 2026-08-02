Охраннику ресторана Balzi Rossi посмертно дадут премию имени Тиграна Кеосаяна

Выплату в 1 млн рублей получат близкие погибшего мужчины. Он станет 21 лауреатом.Охранник, который не дал пронести взрывное устройство в ресторан на Кудринской площади в Москве и погиб при его срабатывании, посмертно будет удостоен премии имени Тиграна Кеосаяна.
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