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Царьград

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Ядерный потенциал: Китай показал кадры с ракетой под бомбардировщиком

Ядерный потенциал: Китай показал кадры с ракетой под бомбардировщиком

Армия КНР обнародовала видео с ракетой JL-1.Вооружённые силы Китая впервые продемонстрировали публике видеокадры, иллюстрирующие способность наносить авиационные ядерные удары, о чём сообщила газета China Daily.

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