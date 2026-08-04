Ядерный потенциал: Китай показал кадры с ракетой под бомбардировщиком

Армия КНР обнародовала видео с ракетой JL-1.Вооружённые силы Китая впервые продемонстрировали публике видеокадры, иллюстрирующие способность наносить авиационные ядерные удары, о чём сообщила газета China Daily.
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