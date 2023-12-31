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РИА «Новости»: Латвия и Италия стали лидерами по экспорту игристого вина в РФ

РИА «Новости»: Латвия и Италия стали лидерами по экспорту игристого вина в РФ

Латвия, Италия и Литва стали самыми крупными экспортерами игристого вина в Россию. Как сообщило РИА «Новости», именно из этих стран с января по сентябрь 2023 года доставили напитки на общую сумму более 200 миллионов долларов.

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