К зимнему сезону 2025–2026 годов муниципальные дорожно-эксплуатационные учреждения подготовили около 800 единиц техники, из которых 535 специализированных машин будут чистить улицы, а при обильных снегопадах город дополнительно привлечёт подрядчиков.