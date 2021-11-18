Гинцбург назвал купивших сертификаты «рассадником новых штаммов» COVID-19

Покупающие поддельный сертификат подвергают опасности себя и своих близких.фото: kremlin.ru Те, кто вместо вакцинации от COVID-19 покупает сертификат, могут стать источниками формирования новых штаммов коронавируса, заявил директор Центра им.
Покупающие поддельный сертификат подвергают опасности себя и своих близких.фото: kremlin.ru Те, кто вместо вакцинации от COVID-19 покупает сертификат, могут стать источниками формирования новых штаммов коронавируса, заявил директор Центра им.
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