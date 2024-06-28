Депутат Госдумы с Алтая призвала не принимать закон о домашнем насилии в Год семьи

По мнению Нины Останиной, в противном случае это нанесет окончательный удар по институту семьи Закон о домашнем насилии категорически нельзя принимать в Год семьи, заявила на Петербургском международном юридическом форуме глава комитета Госдумы по защите семьи иуроженка Алтайского края Нина Останина.
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