Разработана глушилка для беспроводных наушников. Ее установят на железной дороге

На российских железнодорожных переездах ради безопасности пешеходов могут начать использовать специальные глушилки для беспроводных наушниковКак сообщают «Известия», студенты Института радиотехнических систем и управления Южного федерального университета по заказу Северо-Кавказской железной дороги разработали устройство, отключающее беспроводные наушники при приближении к железнодорожным путям.