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Спикер Совфеда Матвиенко предрекла, что сенаторы одобрят закон о призывном возрасте в России с 18 до 30 лет

Спикер Совфеда Матвиенко предрекла, что сенаторы одобрят закон о призывном возрасте в России с 18 до 30 лет

Члены Совета Федерации Валентина Матвиенко одобрят документ о возрасте призыва на срочную службу в России с 18 до 30 лет.

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