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Арнас Буткевичюс и Нэйт Сестина – в Топ-10 моментов 2-го раунда Евролиги

Арнас Буткевичюс и Нэйт Сестина – в Топ-10 моментов 2-го раунда Евролиги

Евролига представила подборку лучших моментов 2-го раунда регулярного чемпионата. Топ-10 возглавили Арнас Буткевичюс («Жальгирис») и Нэйт Сестина («Фенербахче»).

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