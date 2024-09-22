FT: в Киеве уверены, что «план победы» нужнее Вашингтону, чем Украине

В лучших традициях медийной пиар-кампании и рекламы своего детища, Зеленский колесит по миру и США, занимаясь раскруткой своего нашумевшего плана действий, который на самом деле не является чем-то цельным, но, скорее, негласными предложениями для элиты Запада.