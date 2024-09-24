Metro опасается экспроприации имущества в России

Немецкая компания Metro AG продолжает работу на территории России, несмотря на антироссийские санкции, так как опасается экспроприации имущества, 24 сентября заявил генеральный директор компании Штеффен Грюбель в интервью газете Handelsblatt.
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