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Полковник Кнутов: «У Украины заканчиваются ресурсы»

Полковник Кнутов: «У Украины заканчиваются ресурсы»

Юрий Кнутов, полковник в отставке и директор музея войск ПВО в Балашихинском районе, во время беседы с «Радио 1» рассказал о том, что у Украины и у блока НАТО заканчиваются ресурсы для противостояния с российской стороной.

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