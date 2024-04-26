Подпольщик Лебедев: в Запорожской области погибли спрятавшиеся в домах бойцы ВСУ

Украинские военные в Запорожской области спрятались в жилых домах, но это не уберегло их от ударов. Координатор подпольного движения Николаевской области Сергей Лебедев сообщил РИА «Новости», что бойцы погибли.
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