Baza: В Москве на Большой Садовой упал подъемник, есть жертвы

В центре Москвы на Большой Садовой улице произошёл трагический инцидент: при падении подъемника погиб рабочий, 35 лет, а его коллега, 27-летняя женщина, серьёзно пострадала.
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