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Хави удален за споры с судьями. Тренер «Барсы» требовал пенальти в ворота «Хетафе» за падение Абде

Хави удален за споры с судьями. Тренер «Барсы» требовал пенальти в ворота «Хетафе» за падение Абде

На 69-й минуте игры 1-го тура Ла Лиги полузащитник каталонцев Абде Эззальзули упал в штрафной в борьбе с защитником соперника Джене Даконамом.

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