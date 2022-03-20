ЭНЕРГИЯ ДНЯ 20 марта 2022 года

Энергия дня двадцатого марта две тысячи двадцать второго года. Числовой код 821 =Активация и эволюция Матрицы всех стихий и особенно стихии Огня = Аспект познания является основным аспектом Бытия Души человека = "Бог никогда не даёт человеку того, что он просит; Бог даёт человеку то, что ему надо" = Вечно ведёт человека вперёд его предназначение, вперёд - в Изгибы Целого Беспредельности = Воображение делает человека чувствительного художником, а мужественного — героем=Враг — это всякий, кто стремится убить тебя, неважно на чьей он стороне =Время - удивительная штука! Его так мало, когда опаздываешь, и так много, когда ждёшь… = Всё, что тебе нужно - это восстановить контакт со своей внутренней Силой = Всякое настоящее образование добывается только путём самообразования = Выбор человека осуществляется его мыслями, намерениями и страхами =Высшая степень смущения: два взгляда, встретившиеся в замочной скважине =Гипотезы — это колыбельные, которыми учитель убаюкивает учеников =Давайте учиться на чужих ошибках — репертуар своих слишком однообразен =Душа от Любви светится, радуется и заполняет своей Любовью весь Мир = Если вы хотите гордиться собой, делайте то, что вызывает у вас гордость =Если хочешь ничего не бояться, помни, что бояться можно всего =Интерес к вопросам этики — свидетельство запоздалого умственного развития =История — самый лучший Учитель, у которого самые плохие ученики =Книга Числовых кодов Крайона - животворящий принцип раскодирования Жизни = Любви дождаться невозможно, Её невозможно встретить - Любовь надо создавать! =Любовь обязательно отыщет Путь, а безразличие всегда находит отговорку = Медитация - это то, из чего вы получаете интуитивное руководство и силу = Молчание - это золото, а промолчать в нужный момент - это Мудрость = Мысль важнее.