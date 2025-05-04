В столице Монголии ​обсудили проблемы юрточных поселков

Проекты и программы, необходимые для решения приоритетных проблем энергетики и отопления Улан-Батора, обсуждались в ходе встречи рабочей группы, созданной для решения проблем столицы Монголии, сообщает 4 мая информационный портал news.
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