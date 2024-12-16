Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Свердловской области

В средствах массовой информации размещено видеообращение жителей Академического района Екатеринбурга, в котором они высказывают недовольство вырубкой деревьев в березовой роще для последующей застройки участка многоэтажными домами.
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