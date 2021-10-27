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Citroen SpaceTourer — большой, эффективный, умный, с пространством

Citroen SpaceTourer — большой, эффективный, умный, с пространством

Рынок вместительных автомобилей в России постоянно развивается. Несмотря на это, покупателям все еще трудно найти достойное предложение, которое бы сочетало в себе такие критерии как комфорт, большое пространство и максимальная эффективность.

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