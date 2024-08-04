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Вечерний Новосибирск

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Астрофотограф из Новосибирска снял остаток сверхновой звезды

Астрофотограф из Новосибирска снял остаток сверхновой звезды

«Ночь с пятницы на субботу была теплой и звездной. Снял остаток сверхновой в Лебеде и Сатурн. А еще атмосферное видео с танцем звезд вокруг Полярной», - пишет Алексей Поляков на своей странице во Вконтакте.

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