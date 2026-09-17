Памфилова призвала не поддаваться на провокации во время голосования

Глава ЦИК России Элла Памфилова призвала сотрудников избирательной системы не поддаваться на возможные провокации в единый день голосования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Песков: РФ поддер...
- ЛЛ Маск назвал европ...
- Дроны 6 часов ата...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым