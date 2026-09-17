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Аргументы и Факты

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Памфилова призвала не поддаваться на провокации во время голосования

Памфилова призвала не поддаваться на провокации во время голосования

Глава ЦИК России Элла Памфилова призвала сотрудников избирательной системы не поддаваться на возможные провокации в единый день голосования.

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