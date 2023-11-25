В Верховной раде призвали не ждать проведения выборов на Украине в 2024 году

В Верховной раде Украины заявили о том, что выборы в 2024 году проводиться не будут. По словам главы фракции "Слуга народа" и члена комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давида Арахамии, Запад не настаивает на необходимости переизбрания украинских властей.
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