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В Верховной раде призвали не ждать проведения выборов на Украине в 2024 году

В Верховной раде призвали не ждать проведения выборов на Украине в 2024 году

В Верховной раде Украины заявили о том, что выборы в 2024 году проводиться не будут. По словам главы фракции "Слуга народа" и члена комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давида Арахамии, Запад не настаивает на необходимости переизбрания украинских властей.

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