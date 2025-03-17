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Царьград

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"Ахмат" и "Зомби" срочно перебрасывают с Курщины к Покровску: Внезапный контрнаступ ВСУ в ДНР "со всех сторон". Прорыв на ключевом плацдарме

"Ахмат" и "Зомби" срочно перебрасывают с Курщины к Покровску: Внезапный контрнаступ ВСУ в ДНР "со всех сторон". Прорыв на ключевом плацдарме

Вскоре после начала массированного наступления русской армии в Курской области стало известно, что враг внезапно активизировался на Донецком фронте и пошёл в контрнаступ практически "со всех сторон" - озвучено минимум четыре направления.

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