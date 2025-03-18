Глава СК взял на контроль дело о ненадлежащем отношении к российской роженице

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о ненадлежащем отношении к российской роженице и, как следствие, гибели новорожденного в одной из больниц Перми.
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