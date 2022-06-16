Опираясь на крепкие традиции в растениеводстве, СПК ´Гигант´ делает ставку на развитие животноводства.

´ГИГАНТ´ские шаги к большому молокуСбалансированный рацион, собственные комбикорма, квалифицированные кадры среднего звена позволяют активно наращивать производство высоколиквидного продуктаЖивотноводство подтянуть - такую задачу поставил перед собой председатель СПК ´Гигант´ Василий Жук, когда в феврале прошлого года возглавил хозяйство.