Сотрудники Управления МВД России по городу Шахты совместно с председателем Общественного совета посетили семьи сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, чтобы лично поздравить их с наступающим праздником

Следуя давней традиции, накануне Дня сотрудника органов внутренних дел заместитель начальника отдела по работе с личным составом УМВД России по городу Шахты капитан внутренней службы Александр Кудинов совместно с председателем… Показать полностью.
Следуя давней традиции, накануне Дня сотрудника органов внутренних дел заместитель начальника отдела по работе с личным составом УМВД России по городу Шахты капитан внутренней службы Александр Кудинов совместно с председателем… Показать полностью.
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