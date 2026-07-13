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Брюссель трясет от междоусобицы: схватились Каллас и фон дер Ляйен

Брюссель трясет от междоусобицы: схватились Каллас и фон дер Ляйен

В Брюсселе разгорается борьба за власть из-за решения по незаконным израильским поселениям (гражданские поселения, созданные израильскими гражданами на территориях, которые Израиль занял в ходе Шестидневной войны 1967 года (на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме), — прим.

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