На Алтае три автомобиля отправились на СВО искупать грехи бывших владельцев

Ранее хозяев машин лишили прав за пьяное вождение, однако они все равно сели за руль в нетрезвом виде Из Алтайского края зону специальной военной операции отправились автомобили, изъятые у нетрезвых водителей, сообщает региональная ФССП.
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