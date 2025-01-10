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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На Алтае три автомобиля отправились на СВО искупать грехи бывших владельцев

На Алтае три автомобиля отправились на СВО искупать грехи бывших владельцев

Ранее хозяев машин лишили прав за пьяное вождение, однако они все равно сели за руль в нетрезвом виде Из Алтайского края зону специальной военной операции отправились автомобили, изъятые у нетрезвых водителей, сообщает региональная ФССП.

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