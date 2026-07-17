Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В РФ заявили, что для Киева не будет последствий убийства главного инженера ЗАЭС

В РФ заявили, что для Киева не будет последствий убийства главного инженера ЗАЭС

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в комментарии «ВФокусе Mail» рассказал, какие последствия ожидают Киев после убийства главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева.

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