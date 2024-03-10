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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лука Дончич – лучший защитник НБА по соотношению эффективности трехочковых и средних бросков

Лука Дончич – лучший защитник НБА по соотношению эффективности трехочковых и средних бросков

Согласно графику, лучшие по средним броскам в лиге – защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер, защитник «Финикса» Девин Букер и защитник «Никс» Джейлен Брансон.

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