В Госдуме заявили о скорых переменах в поставках топлива

Ситуация с поставками топлива и ценами на него в России начнет меняться уже в ближайшие дни. Такое заявление на пленарном заседании Государственной думы сделал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.
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