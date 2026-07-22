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В Госдуме заявили о скорых переменах в поставках топлива

В Госдуме заявили о скорых переменах в поставках топлива

Ситуация с поставками топлива и ценами на него в России начнет меняться уже в ближайшие дни. Такое заявление на пленарном заседании Государственной думы сделал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.

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