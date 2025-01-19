10 раз, когда киношники пытались сохранить магию книг, но получилось не у всех

Экранизировать книгу — задача непростая. Как вместить в двухчасовой фильм целый мир, где есть куча героев с их сложными взаимоотношениями? Тем не менее киноделы продолжают браться за вызов, перенося на экран любимые книжные вселенные.
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