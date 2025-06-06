The Hill: осужденные за штурм Капитолия обвиняют власти и ФБР в нарушении прав

J. Scott Applewhite/AP/TASS Пятеро лидеров ультраправой группировки Proud Boys, которых осудили за руководство атаки на Капитолий в январе 2021 года, обвинили правительство США и сотрудников ФБР в нарушении их прав.
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