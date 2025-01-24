Fresh: покупатели авто бояться лобового стекла с обогревом из-за его цены

Электрообогрев ветрового стекла - одна из самых приятных зимних опций. Однако многие покупатели обходят машины с этой опцией стороной, рассказал "Российской газете" директор по продажам автомобильного маркетплейса Fresh Александр Губанов.
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