Нефтегазовые доходы бюджета могут оказаться ниже плана Нефтегазовые поступления в федеральный бюджет могут составить около 8,2 трлн рублей, что немного ниже уровня, заложенного в финансовом плане.
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Нефтегазовые доходы бюджета могут оказаться ниже плана Нефтегазовые поступления в федеральный бюджет могут составить около 8,2 трлн рублей, что немного ниже уровня, заложенного в финансовом плане.
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