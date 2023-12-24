Кто умнее КОШКИ или СОБАКИ?)

Владельцы собак и кошек активно обсуждают интеллект своих четвероногих товарищей. Конечно, нам всем нравится представлять, что наш Мурзик или Бим — самое умное животное, которое когда-либо играло с мячом.
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